Салехард, 11 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. На Ямале в Ноябрьском лесничестве установят фотоловушки. Об этом сообщает пресс-служба департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пресс-служба департамента природно-ресурсного регулирования Установка видеокамер в лесах Ямала

Несколько цифровых автоматических камер видеонаблюдения с датчиком движения «Филин» будут установлены в местах массового отдыха людей — у озёр Светлое и Ханто, на карьере «Милионник», в районах Спорышевского, Пограничного, Карамовского и других месторождений с целью выявления нарушений лесного законодательства. Видеофиксация поможет выявлять поджигателей леса, «чёрных лесорубов» и тех, кто устраивает несанкционированные свалки. Места дислокаций камер будут меняться каждые три дня, сообщают в департаменте.

Фото и видео дистанционно и моментально направляются на мобильный телефон начальника Ноябрьского лесничества Евгения Сизова для оперативного реагирования.