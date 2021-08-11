Чебоксары, 11 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Чувашии при вырубке лесов при строительстве федеральной скоростной трассы М-12 подрядчик должен провести работы по лесовосстановлению. Речь идёт о 744 гектарах лесных земель, сообщает республиканское министерство природных ресурсов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Выше деревьев

Ведомство ответило на обращение жительницы Чувашии, обеспокоенной массовой вырубкой деревьев в Ибресинском районе под трассу М-12.

«В своё время жители сельских поселений Ибресинского района (Ибреси — Путиловка — Нижние Абакассы) сажали и растили хвойные леса, которые сейчас рубят для строительства трассы. Сердце сжимается, когда видишь, сколько деревьев повалили для строительства новой дороги», — поступило сообщение на прямую линию с главой Чувашии.

В минприроды поясняют, что при строительстве трассы М-12 на территории Чувашии «был осуществлён перевод земель лесного фонда в земли иных категорий площадью 743,8 гектара».

«Правилами выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, предусмотрены сроки компенсационного восстановления. Строители М-12 не позднее одного года после произведённой рубки на равной площади обязаны восстановить вырубленный лес», — говорится в сообщении минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чувашии продолжают обращаться по поводу участков дорог, разрушаемых фурами в связи со строительством трассы М-12.

Напомним, протяжённость федеральной скоростной платной трассы М-12 на территории Чувашии составит 94 км, она пройдёт через Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский районы.