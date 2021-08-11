Хабаровск, 11 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Хабаровчане продолжают попадаться на уловки мошенников — 44-летний житель Кировского района обратился в полицию с заявлением о потере денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Телефонный мошенник

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Потерпевший пояснил, что ему на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности одного из банков. Звонивший сказал, что неизвестные лица оформили на него кредит на крупную сумму. Для того, чтобы предотвратить мошеннические действия, владельцу карты необходимо оформить займ и перевести деньги на якобы безопасную страховую ячейку. Поверив, хабаровчанин перевел на различные счета 1 млн 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 71-летний житель Екатеринбурга перевёл злоумышленникам 6,8 млн рублей.