Кемерово, 11 августа, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв открыл чемпионат мира по парашютному спорту. Соревнования собрали более 550 спортсменов из 32 стран мира. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Телеграм-канал «Цивилев. Live» Чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбассе

«Начался долгожданный чемпионат мира по парашютному спорту. Благодарю вас, что несмотря на все ограничения мы собрались на праздник спорта. Те, кто любят небо, — особые люди, в глубине души они все романтики, — отметил глава региона. — В 2021 году у нас проходят чемпионаты по различным видам спорта самого высокого уровня: России, мира, Европы, мы создаем для этого всю необходимую инфраструктуру. В этом году на чемпионате России по параски, наша сборная стала чемпионом. Мы всегда готовы встречать тех, кто любит спорт, готовы проводить соревнования, потому что спорт объединяет».

Отметим, что состязания одновременно проходят на аэродромах «Кемерово-Северный» и «Танай». Спортсмены прибыли в Кузбасс в том числе из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки.