Челябинск, 11 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Управление СКР по Челябинской области возглавил новый руководитель. Им стал Пётр Решетников, пишут СМИ

Sledcom.ru Следственный комитет

Решетникову 52 года. Он родился в Свердловской области. Его уже представили губернатору Южного Урала Алексею Текслеру. В ходе встречи с главой региона, в которой также участвовал глава четвёртого следственного управления ГСУ СК РФ Виктор Обоскалов, они обсудили общие задачи по соблюдению прав граждан, а также обеспечению общественной безопасности, профилактики коррупции и стабильной социальной политической обстановки. Также Текслер поздравил Решетникова с назначением, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее управление СКР возглавлял Денис Чернятьев. В 2019 году его перевели в Башкирию.