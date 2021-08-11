Тегеран, 11 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. 10 августа посол Ирана в Москве заявил, что страна изучит вопрос ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казем Джалали выступил с речью в Центре публичной дипломатии имени Горбачева.

«Естественно, процесс ратификации идет полным ходом, в настоящее время наше правительство рассматривает документ. После рассмотрения он будет представлен в парламент для ратификации», — заявил дипломат.

Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря по итогам 5-го Каспийского саммита в Актау 12 августа 2018 года. Это соглашение вступит в силу только после ратификации всеми пятью подписавшими его сторонами.

На данный момент конвенция ратифицирована всеми странами, кроме Ирана.