Москва, 11 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Западные страны забывают о «демократической отдушке», когда речь заходит о необходимости управления внутренней ситуацией, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала негативную реакцию президента Литвы Гитанаса Науседы на возникшие в его стране беспорядки и их силовое подавление, напомнив, что ещё зимой тот называл похожее наведение порядка в России «напоминанием из эпохи советского диктатора Иосифа Сталина».

«Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флёр у западных партнёров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?» — написала Захарова.

Напомним, 10 августа 2021 у здания Сейма в Вильнюсе собрались протестующие против ограничений прав тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Полиция Литвы применила против них слезоточивый газ, есть пострадавшие. Науседа после этого заявил, что демократия и анархия — не одно и то же, поэтому свобода протестовать не тождественна праву применять насилие.