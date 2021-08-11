Тегеран, , 06:58 — REGNUM 10 августа посольство Ирана в Великобритании, реагируя на разговор между министрами иностранных дел США и Саудовской Аравии, подчеркнуло, что роль Тегерана в региональных событиях весьма значительна, заявив: «Иран не может быть предметом чужих переговоров». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Все должны понимать, что Иран не может быть предметом чужих переговоров, поскольку ранее уже было доказано, что такие методы бесполезны», — написало посольство Исламской Республики в твиттере.

Посольство отметило:

«Напротив, Иран может быть сильной стороной любых переговоров при условии, что его мощь в качестве опоры безопасности региона будет признана, а его интересы будут неукоснительно соблюдаться».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан ранее провёл переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о региональных событиях. Глава МИД Саудовской Аравии на своей странице в Twitter объявил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой он также обсудил стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами.