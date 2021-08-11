Якутск, 11 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Леса Якутии продолжают гореть в 172 местах. 14 из этих возгораний — новые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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По словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Садовникова, за сутки были ликвидированы 20 лесных пожаров, локализованы — 10. С огнём борются 4 587 человек и 729 единиц техники. Отправленная в Якутию военная техника задействована в тушении пожаров в Горном и Намском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с летнего участка Мельжехси в Чурапчинском районе Якутии отселены 39 человек, в том числе 24 ребёнка. Эти превентивные меры связаны с лесным пожаром, очаг которого находится в трёх километрах.