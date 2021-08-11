Тегеран, , 06:55 — REGNUM 10 августа президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Исламская Республика на протяжении многих лет была обеспокоена проблемами Ирака и с нетерпением ожидает их скорейшего решения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сделал эти замечания на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в Тегеране. Он подчеркнул важность диалога между государствами региона и отметил, что проведение диалога ведет к созданию безопасности и стабильности в ближневосточном регионе.

Президент отметил, что Иран рассматривает вмешательство посторонних в региональные дела как угрозу. Он также заявил, что сотрудничество и солидарность стран региона без вмешательства внерегиональных государств являются необходимым условием устойчивости региональной безопасности, а также мира и благосостояния всех народов региона.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился и провёл переговоры в Тегеране со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.