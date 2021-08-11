Тегеран, , 07:02 — REGNUM 10 августа председатель экспортной конфедерации Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Лахути заявил, что санкции незначительно повлияли на торговые отношения Ирана с соседними государствами за последние три года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также отметил, что соседние государства в меньшей степени пострадали от введенных санкций в связи с наличием различных транспортных маршрутов и исторических связей.

Коснувшись санкций, введенных США, он заявил, что санкции мало повлияли на торговые отношения Ирана с соседними государствами. Иранский представитель также указал на рост экспорта на 65 процентов и импорта на 32 процента за первые четыре месяца текущего иранского года (наступил 21 марта 2021 года) по сравнению с показателями предыдущего года.