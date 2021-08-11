Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле (по сравнению с июнем) выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

«Среди жилищных услуг повышение зафиксировано на проживание в гостиницах 4* — 5* — на 12,1%, в гостиницах 2* — на 2,8%, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников — на 2%, — уточняет региональный орган статистики. — Среди коммунальных услуг оплата холодного водоснабжения и водоотведения стала дороже на 4,7%, электроснабжения и сжиженного газа, обращения с ТКО — на 4,6%, горячего водоснабжения — на 3,5%, отопления — на 3,1%».

Отметим, что с начала 2021 года (по сравнению с декабрём 2020 года) сводный индекс потребительских цен по региону составил 105%. Продовольственные товары выросли в цене на 5, 7%, непродовольственные — на 5,3%, услуги — на 3%.