Тегеран, , 07:02 — REGNUM 10 августа министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналду Монкада Колиндрес выразил оптимизм по поводу дальнейших отношений между Ираном и Никарагуа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мокада, посетивший Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси, сделал эти замечания в эксклюзивном интервью информационному агентству Исламской Республики (IRNA).

Он отметил, что, учитывая многообещающие переговоры с президентом Раиси, он видит светлое будущее для продолжения дружественных отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Никарагуа также заявил, что обе страны стали свидетелями двух разных революций в 1979 году, которые укрепили сотрудничество между ними в международных организациях перед лицом «запугивающих агрессивных держав».

Он также подчеркнул, что его страна стремится к дальнейшему расширению экономических связей с Ираном по вопросам продовольственной безопасности, сельскохозяйственной продукции и сектора здравоохранения, в частности, ссылаясь на переговоры с министром здравоохранения Ирана о покупке вакцин у Исламской Республики.