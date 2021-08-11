Тегеран, 11 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Новый город иранской провинции Восточный Азербайджан под названием Саханд признан самым здоровым иранским городом в рамках программы Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 августа.

Награда была официально вручена во время официальной церемонии представителем ВОЗ в Иране Джаффаром Хусейном министерству здравоохранения и медицинских наук Исламской Республики и губернаторству округа Оску в присутствии директора регионального бюро ВОЗ по Восточному Средиземноморью д-ра Ахмеда Аль-Мандхари.

На церемонии присутствовали министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, Джаффар Хусейн, Ахмед Аль-Мандхари, представители Тебризского университета медицинских наук и местных властей Саханда, где выступили с заключительными замечаниями, при этом министр здравоохранения Ирана привел различные факторы здорового города. На мероприятии также был представлен веб-сайт Национальной сети здоровых городов.