Тегеран, 11 августа, 2021, 07:11 — ИА Регнум. 10 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 95 111, причем 508 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 508 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 95 111», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 39 139 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4636 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 591 313 пациентов из общего числа 4 238,676 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

6749 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 13 520 127 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.