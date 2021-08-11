Чебоксары, 11 августа 2021, 06:48 — REGNUM В Чувашии во втором по величине городе — Новочебоксарске — избрали нового сити-менеджера. Пост занял Дмитрий Пулатов, который ранее работал заместителем мэра. К обязанностям он приступит сегодня, 11 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Вновь избранный глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов
Вновь избранный глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов
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На пост претендовали два человека. Конкуренцию Дмитрию Пулатову составил представитель подведомственного городского учреждения — начальник муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска» Николай Ершов.

Претенденты представили программу развития города и ответили на вопросы. По итогам голосования все 22 депутата поддержали кандидатуру Дмитрия Пулатова, который работал заместителем главы новочебоксарской администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.

Вновь избранный руководитель города заявил, что «никогда не страдал политическими амбициями», но теперь «готов взять на себя личную ответственность за наш город». К исполнению должностных обязанностей он приступает 11 августа.

В заседании городского парламента, где решался кадровый вопрос, принял участие глава Чувашии Олег Николаев. Он констатировал, что должность руководителя налагает огромную ответственность и подчеркнул, в Новочебоксарске ещё не в полной мере раскрыт потенциал роста.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2021 года по собственному желанию сложил полномочия сити-менеджера Новочебоксарска Павел Семенов, который проработал на посту более полугода. При назначении депутатский корпус проголосовал за него единогласно.

Напомним, что за последние 13 лет в кресле новочебоксарского градоначальника побывали девять человек.

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