Тегеран, , 07:00 — REGNUM В последние дни западные страны заняты обвинением Ирана в связи с нападением на судно Mercer Street у берегов Омана. Чего они не замечают, так это того факта, что Иран являлся ключевым игроком в обеспечении безопасности коммерческих судов в регионе и в то же время в борьбе с пиратами в международных водах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 августа.

30 июля недалеко от побережья Омана было совершено нападение на израильское судно «Мерсер-стрит». В результате нападения погибли гражданин Великобритании и гражданин Румынии.

Согласно сообщению, Европейский союз, который молчал о неоднократных нападениях и пиратских мерах против иранского судна, включая нападения в Красном море и захват Гибралтара, на этот раз последовал примеру Израиля после того, как израильские власти обвинили Иран в причастности к инциденту в Оманском заливе.

Сам же Израиль присоединился к клубу пиратов, напав на флот помощи около десяти лет назад, нацелившись на корабли, высаживающие международных активистов и гуманитарную помощь в сектор Газа в международных водах Средиземного моря.

В целом, 12 иранских судов 14 раз становились жертвами террористических нападений, и в некоторых случаях должностные лица Израиля брали на себя ответственность за эти нападения.