Спасск-Дальний, Приморский край, 11 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Бахчеводы Приморья планируют собрать почти 6 тыс. тонн арбузов — сладкий фрукт будет представлен в ассортименте на ярмарке-фестивале в Спасске-Дальнем 21 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

PDPics Арбуз

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В этом году арбузы зреют на 600 га Спасского, Надеждинского, Партизанского, Черниговского, Яковлевского районов, Уссурийского, Лесозаводского, Октябрьского, Чугуевского округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году производство бахчевых культур в России по сравнению с прошлым годом возрастёт на 20,8%.