Тегеран, , 06:48 — REGNUM 10 августа посольство Ирана в Токио объявило в твиттере, что министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги собирается посетить Тегеран в ближайшем будущем, полагая, что поездка может способствовать укреплению взаимных отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно твиту, визит может открыть новую главу для двустороннего сотрудничества по важным региональным и международным вопросам. «Надеемся, что поездка заложит основу для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес», — написало иранское посольство в своем аккаунте в Twitter.

Официальный телеканал Японии сообщил, что Тошимицу Мотеги планирует посетить Исламскую Республику Иран в середине августа, чтобы провести переговоры со своим иранским коллегой, а также другими высокопоставленными должностными лицами новой администрации президента Эбрахима Раиси.

Ожидается, что министр иностранных дел Японии попросит своего иранского коллегу и других должностных лиц иранской администрации приложить все усилия для снижения напряженности в Западной Азии и создания стабильности в регионе.