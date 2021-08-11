Горно-Алтайск, 11 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай 10 августа выявили 49 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 11 августа в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

За весь период пандемии в Горном Алтае подтверждено 19 978 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 464 человека, в том числе 42 — за сутки.

В регионе за всё время проведено 258 431 лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию (+946 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в республике выявили 42 носителя коронавируса, выздоровел 61 человек. ⠀