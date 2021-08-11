Тегеран, 11 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. 10 августа глава Грузии Саломе Зурабишвили в своём посланиипоздравила Ибрагима Раиси с вступлением в должность президента Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зурабишвили поздравила Раиси с избранием на пост президента и вступлением в должность в послании от имени народа и правительства Грузии.

Она подчеркнула, что Грузия придает важное значение своим дружественным и тесным связям с Исламской Республикой Иран, основанным на взаимном уважении и сотрудничестве в различных областях, представляющих взаимный интерес.

В Иране 13-е президентские выборы состоялись одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком дополнительных выборов в 11-й парламент и вторым промежуточным сроком выборов в Совет экспертов.

Из более чем 59,3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, почти 29 миллионов приняли участие в 13-х президентских выборах 18 июня 2021 года. Эбрахим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав более 18 миллионов голосов из почти 29 миллионов бюллетеней.