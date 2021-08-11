Тегеран, , 06:57 — REGNUM 10 августа посол и временный поверенный в делах представительства Ирана при ООН решительно отверг необоснованные обвинения, выдвинутые США и Великобританией против страны в связи с инцидентом с судном Мерсер-стрит. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем заявлении, адресованном Совету Безопасности Организации Объединенных Наций на тему «Поддержание международного мира и безопасности: укрепление безопасности на море: аргументы в пользу международного сотрудничества», Захра Эршади заявила:

«В отношении политически мотивированных заявлений, сделанных Соединенными Штатами и Соединенным Королевством на этой встрече против Ирана в связи с инцидентом с судном на Мерсер-стрит, я еще раз подтверждаю наше твердое неприятие этих необоснованных утверждений».

«По данным группы Всемирного банка, более 80% международной торговли осуществляется морским транспортом, и ожидается, что объем торговли морским путём удвоится к 2030 году и увеличится в четыре раза к 2050 году», — отметила она.

По словам дипломата, эти цифры доказывают важность океанов и морей в мировой экономике и подтверждают жизненную значимость и необходимость сохранения безопасности на море.

«Исламская Республика Иран, обладающая самыми протяженными побережьями в таких стратегически важных водных путях, как Персидский и Оманский заливы, а также пролив Ормуз, имея высокую пропускную способность морских перевозок, а также как ключевая страна-производитель нефти и газа, очень заинтересована и придает большое значение безопасности на море», — заявил иранский представитель.