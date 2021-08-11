Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года цены на потребительском рынкепо сравнению сиюнем 2021 годаповысились на0,3%, в том численауслуги — на1%, непродовольственные товары - на 0,5%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

«В группе моторного топлива выросли цены на газовое топливо — на 8,4%, автомобильный бензин марки АИ-98 — на 3,3%, АИ-95 — на 0,6%, АИ-92 — на 0,5%», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что цены на легковые автомобили и шины для нихвыросли на0,2-2,6%.