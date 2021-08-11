Вашингтон, 11 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В США казино и букмекерские конторы во втором квартале показали рекордную за всю историю ведения учёта выручку. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Американской игровой ассоциации.

В казино

По её данным, азартные игры и ставки за три месяца принесли владельцам заведений $13,6 млрд, что превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 26,3%.

глава Американской игровой ассоциации Билл Миллер «Результаты первой половины года по-настоящему замечательные. Это впечатляет ещё больше с учётом того, что показатели выручки находились на своём низшем уровне ещё год назад».

Отмечается, что финансовые показатели за шесть месяцев превысили результаты аналогичного периода 2019 года в 19 из 25 штатов США, где разрешены казино. Этому не помешало и то, что ограничения по числу посетителей для игорных заведений были отменены лишь в конце июня.

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