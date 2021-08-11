Вашингтон, 11 августа, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В США казино и букмекерские конторы во втором квартале показали рекордную за всю историю ведения учёта выручку. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Американской игровой ассоциации.

В казино

По её данным, азартные игры и ставки за три месяца принесли владельцам заведений $13,6 млрд, что превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 26,3%.

«Результаты первой половины года по-настоящему замечательные. Это впечатляет ещё больше с учётом того, что показатели выручки находились на своём низшем уровне ещё год назад».
глава Американской игровой ассоциации Билл Миллер

Отмечается, что финансовые показатели за шесть месяцев превысили результаты аналогичного периода 2019 года в 19 из 25 штатов США, где разрешены казино. Этому не помешало и то, что ограничения по числу посетителей для игорных заведений были отменены лишь в конце июня.

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