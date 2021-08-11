Салехард, 11 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. На Ямале в развале новой трассы Надым — Салехард виновны подрядчики, которые восстанавливают сейчас дорогу по гарантии. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов сообщил во время пятичасовой поездки по трассе в рамках «Честного маршрута», который он совершает по городам региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО «Так себе история получилась. Специалисты скажут точнее. Проблемный участок — это порядка 10 км, разбитая абсолютно дорога. Выяснилось, что в спешке подрядчик доделывал этот участок в октябре и наложил грунт, который не должен был там находиться — влагонасыщенный. Когда пришла весна, это всё вскрылось. Понятно, что сейчас заменяется всё это, проводятся гарантийные работы. Были у меня вопросы, почему не сказать сразу, что если зимой дорогу откроем, то весной придётся закрывать. В чём была проблема? Неправильная коммуникация. Было сказано, что дорога открыта и больше проблем нет. Очевидно, что были допущены нарушения и об этом нужно было информировать. Ответственные за это лица лишились своих должностей. Сейчас активно ведутся необходимые работы. Осенью официально откроем проезд».

Но, несмотря на недочёты, было сделано большое дело при строительстве трассы Надым — Салехард, считает Дмитрий Артюхов.

«Мы её ждали 90 лет лет. Ещё бы год сезонных работ могли подождать. В любом случае сделано огромное дело — более 300 км по тундре построены. Теперь обе части региона у нас связаны», — подчеркнул глава Ямала.

Напомним, трассу Надым — Салехард строили девять лет. Она соединила круглогодичным автомобильным сообщением запад и восток ЯНАО. После открытия в декабре 2020 года весной трассу пришлось перекрыть из-за того, что дорога частично «поплыла» и разрушилась.