«Так себе история получилась» — губернатор Ямала о трассе Надым — Салехард
Салехард, 11 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. На Ямале в развале новой трассы Надым — Салехард виновны подрядчики, которые восстанавливают сейчас дорогу по гарантии. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов сообщил во время пятичасовой поездки по трассе в рамках «Честного маршрута», который он совершает по городам региона.
Но, несмотря на недочёты, было сделано большое дело при строительстве трассы Надым — Салехард, считает Дмитрий Артюхов.
«Мы её ждали 90 лет лет. Ещё бы год сезонных работ могли подождать. В любом случае сделано огромное дело — более 300 км по тундре построены. Теперь обе части региона у нас связаны», — подчеркнул глава Ямала.
Напомним, трассу Надым — Салехард строили девять лет. Она соединила круглогодичным автомобильным сообщением запад и восток ЯНАО. После открытия в декабре 2020 года весной трассу пришлось перекрыть из-за того, что дорога частично «поплыла» и разрушилась.