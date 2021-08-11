Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года (по сравнению с июнем) в группе медицинских товаров имедикаментов произошло повышениецен на большинствонаблюдаемыхтоваров. Об этом сообщает Новосибирскстат.

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«Так, лоперамид подорожал на 5,4%, аллохол — на 4,2%, кетопрофен — на 3,9%, бинт — на 3,1%, алмагель — на 2,7%, медицинские маски — на 2,6%, винпоцетин и линекс — на 2,4%, глицин — на 2,3%, корвалол — на 2,1%, нимесулид и верошпирон — на 2%», — уточняет региональный орган статистики.

Кроме того, на 1-1,9% выросли цены на амлодипин, валидол, офтан катахром, ибупрофен, бромгексин, левомеколь, цефтриаксон, ацетилсалициловую кислоту, комбинированные анальгетики, лоратадин, омепразол.

При этом за это же время подешевелиамоксициллин — на 3,4%, хлоргексидин - на 3,2%, антисептик для рук- на 3,1%, шприцы- на 2,9%, нитроглицерин- на 2,1%, метамизол натрия- на 1,8%, поливитамины без минералов- на 1,4%.