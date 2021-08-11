Чебоксары, 11 августа, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Чувашии произошла ещё одна крупная авария: при столкновении трёх машин ранения получили семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф 10 августа 2021 года. Авария в Чувашии

ДТП произошло 10 августа около 21:00 на дороге А-151 в Канашском районе возле деревни Караклы. По предварительным данным полиции, водитель «Приоры» при перестроении задел «Тойот» и выехал на «встречку», где столкнулся с «Ладой грантой».

В ведомстве сообщают, что в результате столкновения ранения получили семь человек, в том числе двое детей. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Чебоксарах троллейбус врезался в маршрутку, ранения получили две пожилые пассажирки. Со слов водителя троллейбуса, которые приводят в МВД по Чувашии, у у транспортного средства отказали тормоза.

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