Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года цены на потребительском рынкепо сравнению сиюнем выросли на0,3%, в том численанепродовольственные товары - на 0,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

«Среди непродовольственных товаров продолжился рост цен на строительные материалы», — уточнил региональный орган статистики.

Так, доски обрезные подорожали на 9,2%, рубероид- на 6,8%, плиты ДСП иOSB - на 4,6%, красный кирпич- на 4,2%, ламинат- на 3,2%, еврошифер- на 2%, цемент- на1,1%.

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