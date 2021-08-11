Томск, 11 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Естественная убыль населения зафиксирована в Томской области в январе — июне 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, за указанный период в регионе появился на свет 4651 ребёнок. Это на 115 детей меньше, чем за январь-июнь 2020 года (4766).

Умерли в регионе за полгода 7309 человек. Число умерших выросло на 1131 человека по сравнению с 2020 годом (6178).

Таким образом, в регионе зафиксирована естественная убыль населения. Она составила 2658 человек (1412 — за тот же период 2020 года).

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения России за первое полугодие 2021 года составила 421,9 тысячи человек.

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