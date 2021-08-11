Чебоксары, 11 августа, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Чувашии планируют расширить программу оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Соответствующий проект закона разработала государственная служба по делам юстиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Изменения планируется внести в закон «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике». Речь идёт о корректировке граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

В ведомстве предлагают дополнить реестр граждан тремя категориями: имеющим статус «дети войны», награждённым знаком «Почётный донор России», а также подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии был принят закон о детях войны, которым на первом этапе оказывались нефинансовые меры государственной поддержке, а в 2021 году ввели частичную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. По данным властей на июнь 2021 года, в Чувашии проживали 60 196 детей войны, из них 56 924 человека (94,6%) являлись получателями мер социальной поддержки.