Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года снизились цены на продовольственные товары. По сравнению сиюнем 2021 года — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Uainfo.org Цены на продукты

«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции», — уточняет региональный орган статистики.

Так, цены насвежие огурцыснизились на29%, на картофель - на 24,5%, бананы - на18,5%, свежие помидоры- на 8,7%, белокочанную капусту- на8,2%, грибы- на 4,5%, лимоны- на 3,6%, виноград- на 3,1%.

В то же время, подорожали морковь — на 18,3%, чеснок- на 7%, апельсины- на 6,6%, репчатый лук- на 3,9%, сухофрукты- на 3,3%, груши- на 2,9%, свежая зелень- на 1, 8%.

Подешевелишоколад — на 8,3%, мясо индейки- на 6%, фруктовые соки- на 5,9%, рыбныеконсервы в томатном соусе- на 5,8%, минеральная водуа- на 5,4%.

Вгруппе мясопродуктов подорожали мясной фарш —на 4,8%, мясные консервы- на 4,7%, мясокопчености- на 3,2%, сосиски, сардельки- на 3%, сырокопченая колбаса- на 2,3%, куриные окорочка- на1,9%, свинина на кости - на 1,5%.