Южно-Сахалинск, 11 августа, 2021, 06:20 — ИА Регнум. На Сахалине на побережье реки Ловецкая в Невельском районе местные жители нашли разрушенный памятник Юрию Гагарину, который лежит среди обломков, песка и грязи.

(сс) SAS Scandinavian Airlines Юрий Гагарин

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«Очень жаль, что Юрий Алексеевич Гагарин — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов лежит брошенным среди обломков бетона на берегу моря в Ловецке города Невельска», — цитирует местного жителя ИА «Сахалин и Курилы».

В администрации Невельского района пояснили, что памятник списан и не подлежит ремонту или восстановлению. На его месте в сквере имени Гагарина установлена новая композиция. Почему же старая оказалась выброшена на побережье, чиновникам неизвестно.

«Да уж, не осталось для людей ничего святого, ни Родины, ни флага, ни героев, только культ денег», — прокомментировала жительница Невельска.

Как сообщало ИА REGNUM, две оставшиеся фигуры советского Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове на улице Стрийской, написал 23 июля местный портал Zaxid.nеt.