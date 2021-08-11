Анадырь, 11 августа, 2021, 06:21 — ИА Регнум. На Чукотке вакцинировались от COVID-19 более 20 тыс. человек взрослого населения — план выполнен на 91%.

Наталья Диева Вакцина

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Для создания коллективного иммунитета, необходимо привить 22 тыс. 256 жителей округа, что составляет 60% от общего числа всех жителей.

На утро 11 августа первым компонентом привились 20 175 человек. Завершили курс иммунизации 17 602 жителя, а 123 — уже ревакцинировались, пишет ИА «Чукотка».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки от осложнений COVID-19 скончались шесть (накануне — четыре) человек.