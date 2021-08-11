Бразилиа, 11 августа, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Парламент Бразилии вечером 10 августа отклонил законопроект о реформировании действующей в стране системы голосования с использованием электронных урн, внесённый президентом страны Жаиром Болсонару. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

Несмотря на активную поддержку изменений президентом, за законопроект проголосовали лишь 218 депутатов, при необходимых для принятия 308 голосах. Ранее реформу системы голосования не поддержала специальная комиссия парламента, тем не менее спикер палаты депутатов Артур Лира всё же вынес законопроект на пленарное заседание.

Напомним, Болсонару неоднократно ставил под сомнение легитимность действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн. По его мнению, она не позволяет верифицировать результаты волеизъявления граждан. В предлагаемом президентом законопроекте результаты голосования каждого избирателя должны в обязательном порядке распечатываться для обеспечения возможности последующей проверки достоверности подсчёта голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный федеральный суд Бразилии инициировал начало расследования против президента страны Жаира Болсонару за распространение недостоверных сведений о системе голосования в республике.