Солнечногорск, Московская область, , 06:07 — REGNUM Военные учения России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном продолжатся, заявил 10 августа министр обороны России Сергей Шойгу на молодежном форуме «Территория смыслов».

Таким образом глава Минобороны РФ прокомментировал завершившиеся накануне российско-таджикско-узбекские учения, которые проходили на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане.

«Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения для того, чтобы, как говорили раньше, литературным языком, «держать порох сухим», — сказал Шойгу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что учения вблизи афганской границы проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и соответствующей угрозы со стороны террористических групп для приграничных стран Центрально-Азиатского региона.

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