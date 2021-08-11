Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Новосибирске прошла акция по сбору вторичного сырья. Горожане сдали на утилизацию 136 кг пластиковых крышечек и 81 кг использованных батареек, сообщает мэрия муниципалитета.

Батарейки

«В награду за экологическую сознательность каждый участник акции за две использованные батарейки получил по одной конфете, а за 0,5 килограмма пластиковых крышечек — мороженое», — уточнили в городской администрации.

Власти отмечают, что принять участие в акциях может любой желающий — нужно только предварительно собрать пластиковые крышечки и использованные батарейки.