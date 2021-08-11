Хабаровск, 11 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Сбор вещей и материальной помощи стартовал 1 июля. За это время адресную помощь почти на 10 млн рублей уже получили более 4 тыс. нуждающихся учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM К школе

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Поддержка оказана в том числе и за счёт средств краевого бюджета. Предприниматели, коллективы предприятий и организаций, а также неравнодушные жители края делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а также приносят в дар школьные рюкзаки, тетради, карандаши, фломастеры и другие школьные принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области запущена акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой в региональной столице поддержку получат более 8 тыс. детей.