Москва, 11 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Западном военном округе в конце августа пройдёт масштабное учение Военно-воздушных сил России. К участию в нём привлекут более 450 самолётов и вертолётов, сообщил командующий Военно-воздушными силами РФ — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете «Красная звезда».

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«Учение по специальным видам обеспечения ВКС, в ходе которого будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации», — сказал он.

По словам Дронова, впервые на такое учение привлечены части дальней и беспилотной авиации. Кроме того, российские военнослужащие впервые осуществят войсковой ремонт авиатехники.

12 августа Военно-воздушные силы России отметят 109 лет со дня образования. Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Воздушно-космические силы России в первой половине 2021 года получили порядка 30 самолётов и вертолётов.