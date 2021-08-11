Благовещенск, 11 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Продолжает расти число жителей Амурской области, которые вынужденно покинули свои дома из-за паводка. 11 августа их количество достигло 661 человека (двумя днями ранее — 450), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона.

МЧС Паводок в Алтайском крае

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Вода зашла ещё в 11 домов, итого число подтопленных жилых строений в регионе — 163. Залиты водой 1375 приусадебных участков, 36 отрезков автодорог и три моста. Урон от паводка может возрасти: большая вода ожидается ещё в сёлах Владимировка и Новопетровка. Там сейчас возводят дамбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье отрезанными от дорожного сообщения остаются 33 населённых пункта (днём ранее — 28). Протяжённость затопленных автодорог за сутки возросла со 120 до 130 километров.