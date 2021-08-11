Томск, 11 августа, 2021, 05:45 — ИА Регнум. За месяц (в июле 2021 года по сравнению с июнем) в Томской области бензин в среднем подорожал на 0,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Значительнее всего подорожал бензин АИ-92 — на 0,5%. По данным статистиков, в июле средняя потребительская цена за АИ-92 в регионе составила 43,65 рубля за литр, АИ-95 — 46,15 рубля за литр, АИ-98 и выше — 50,78 рубля за литр. Литр дизтоплива в среднем стоил 51,77 рубля.

За год (по сравнению с июлем 2020 года) бензин подорожал в среднем на 6,2%. АИ-92 вырос в цене на 6,8%, АИ-95 — на 6,1%, АИ-98 и выше — на 4,4%. Дизтопливо за указанный период подорожало на 3,6%.

Добавим, в июле текущего года литр бензина АИ-92 в Томске стоил 43,44 рубля, АИ-95 — 45,99 рубля, АИ-98 и выше — 50,78 рубля, дизельное топливо — 51,62 рубля.

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