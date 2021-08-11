Владивосток, 11 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. В Приморье за сутки от осложнений COVID-19 скончались шесть (накануне — четыре) человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувший день выявлено ещё 256 носителей коронавируса, выздоровели 320 пациентов.

На 11 августа в регионе зарегистрировано 57 398 случаев заражения, излечились 50 944 приморца. Не справились с болезнью 969 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от последствий новой коронавирусной инфекции ещё 24 человека.