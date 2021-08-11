Благовещенск, 11 августа, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Приамурье отрезанными от дорожного сообщения остаются 33 населённых пункта (днём ранее — 28). Протяжённость затопленных автодорог за сутки возросла со 120 до 130 километров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Читайте также: Наводнением затопило 120 километров дорог Амурской области

К 12 сёлам можно проехать только на технике высокой проходимости. Наводнение коснулось восьми районов области — Белогорского, Зейского, Селемджинского, Михайловского, Архаринского, Серышевского, Ромненского и Мазановского.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Приамурье были отрезаны от дорожного сообщения 28 населённых пунктов.