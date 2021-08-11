Оренбург, 11 августа, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель стал фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает областное управление СКР.

Picserver.org Коррупция

По данным следствия, 7 августа 51-летний гражданин передал сотруднику ГИБДД 50 тыс. рублей. Это произошло в служебном автомобиле. Те самым оренбуржец надеялся избежать наказания за управление транспортом в состоянии опьянения.

По возбуждённому уголовному делу ведутся соответствующие следственные действия. Выясняются обстоятельства этого совершённого преступления.