Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Адвокат блогера Юрия Хованского Никита Тимофеев назвал незаконным включение своего подзащитного в список спонсоров терроризма, поскольку сроки привлечения к ответственности уже истекли.

ОПС СПб Блогер Юрий Хованский

«Закон обратной силы не имеет, возбуждение уголовного дела и предъявление обвинений незаконно, — сказал он телеканалу РБК. — Сроки привлечения к ответственности истекли. Соответственно, включение Хованского в список спонсоров терроризма тоже незаконно».

Тимофеев объяснил, что Хованский привлекается к ответственности за события 2012 года, когда редакция статьи была другой, и в ней не было квалифицирующего признака «с использованием сети интернет».

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге. Основанием послужила видеозапись, на которой тот исполняет песню про «Норд-Ост» на тему теракта на Дубровке 23−26 октября 2002 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).