Москва, 11 августа, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В среду, 11 августа, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха +24…+26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

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В ночь на 12 августа в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +16…+18 °C.

Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22…+27 °C днём и +13…+18 °C ночью.

В четверг, 12 августа, днём в столице ожидается +22…+24 °C, по области +21…+26 °C. Облачно, дождь. Ночью в регионе ожидается +12…+17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за грозы и дождя объявлен жёлтый уровень погодной опасности.