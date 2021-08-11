Миасс, Челябинская область, 11 августа, 2021, 05:27 — ИА Регнум. В Челябинской области подходит к концу судебный процесс над гражданином, обвиняемым в убийстве шестерых мужчин на территории Миасса. В облсуде уже прошли прения сторон, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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В ходе прений старший прокурор отдела уголовно-судебного управления Руслан Тимшин подчеркнул исключительную опасность обвиняемого для общества, а также последовательность и устойчивость его преступного поведения. Он потребовал для подсудимого пожизненного лишения свободы.

Преступления были совершены летом 2020 года. Гражданин поил людей алкоголем, а затем убивал.