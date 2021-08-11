Симферополь, , 05:19 — REGNUM Киевские власти должны возместить ущерб, нанесенный Крыму за все годы нахождения его в составе Украины, а не требовать репарации, заявил 10 августа журналистам постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал требование Украиной «репараций», которые якобы должна выплатить Россия за воссоединение с Крымом. О нём накануне заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

«Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова», — сказал Мурадов.

Он добавил, что в Крыму работают над тем, чтобы предъявить соответствующие претензии Киеву.

Ранее заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс сообщал, что от Киева потребуют в суде возмещения ущерба, нанесённого водной блокадой полуострова.

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