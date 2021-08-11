Якутск, 11 августа, 2021, 05:24 — ИА Регнум. За сутки число людей, задействованных в тушении лесов Якутии, увеличилось на 327 человек. Кроме того, возросло количество техники для борьбы с возгораниями — на 113 единиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Дополнительные силы нужны на территории Намского, Томпонского, Таттинского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов Якутии. Там сохраняется напряженная обстановка из-за лесных пожаров. Сброс воды с вертолётов планируется применять возле населённых пунктов Фрунзе, Далыр, Кырыкый, Бютейдях и Малыкай. Куда именно полетит вертолёт, определит погода.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Якутии из-за лесных пожаров введён режим ЧС. Решение было принято после того, как огонь перекинулся на село Бясь-Кюель и уничтожил 39 домов.