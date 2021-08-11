Большой Камень, Приморский край, 11 августа, 2021, 05:19 — ИА Регнум. В Приморье из автомобиля было похищено более 40 штук шуб, сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Barbaricoxaelectronics.tumblr.com Шубы

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В полицию обратился с заявление о краже индивидуальный предприниматель из Большого Камня. Шубы находились в припаркованной около дома автомашине.

Установлено, что грабитель повредил замки на двери авто, похитил сумку, в которой находились 42 шубы. Причиненный ущерб составил более 900 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержали ранее судимого 18-летнего местного жителя, который признался, что сумку спрятал в подвале дома, расположенного недалеко от места преступления.

Фигуранту грозит лишение свободы до 6 лет.

Уголовное дело передано в суд.

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