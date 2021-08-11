Якутск, 11 августа, 2021, 05:08 — ИА Регнум. В Якутию 11 августа прилетят сотрудники МЧС из Ногинского и Тульского спасательных центров. Силы для тушения лесных пожаров в республику стягивают в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Основная задача пребывающих в Якутию специалистов — не допустить распространения огня на населённые пункты. Спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона. Из Ногинского центра в республику прибудет 200 человек, они уже вылетели в региона на самолёте ИЛ-76 МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сделал ряд распоряжений в связи с сильными лесными пожарами в Якутии. Глава государства поручил обеспечить республику средствами для тушения лесов и помощью в виде сотрудников МЧС и техники